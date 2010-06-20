الكابينت الصهيوني يكلف نتنياهو تطبيق التسهيلات في الحصار المفروض على غزة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كلف ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الصهيونية في ختام جلسته بعد ظهر اليوم ( الأحد ) رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو تطبيق التسهيلات في الحصار المفروض على قطاع غزة تماشيا مع نتائج الاتصالات التي أجريت مع الأسرة الدولية في الأيام الأخيرة.وتم اعتماد هذا القرار بالإجماع.

وكان قد اجتمع ما يدعى المجلس الوزاري المصغر بعد ظهر اليوم ( الأحد ) لمناقشة الخطوات التي ينوي الاحتلال القيام بها لتطبيق قرار المجلس السابق توسيع حجم البضائع والمواد المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة .

ومن المقرر أن يجتمع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو مساء اليوم بمبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير ليعرض عليه خطة حكومته بهذا الخصوص وليطلب منه العمل على منع توجه سفن أخرى إلى القطاع بهدف كسر الطوق البحري المفروض عليه .

وصادق أعضاء المجلس خلال جلسة سابقة على قائمة محدودة نسبيا من السلع والمواد التي يحظر إدخالها إلى قطاع غزة وخاصة مواد يزعم الاحتلال أنها تستخدم لإنتاج وسائل قتالية وقذائف صاروخية.

كما وسمحت حكومة العدو وفقا لهذه الخطة بإدخال مواد بناء شريطة استخدامها في مشاريع تنفذها الأمم المتحدة فقط بينما يحظر إدخال مواد قد تستخدمها حركة حماس لبناء تحصينات، حسب البيان.