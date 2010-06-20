حكومة العدو الصهيوني تقر تسهيلات مشروطة لتخفيف الحصار عن غزة

فلسطين اليوم: غزة

نشر مكتب رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بيانا يفصل فيه التسهيلات التي ستتخذها دولة الكيان الصهيوني لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو ان دولة الاحتلال ستنشر قائمة تفصل فيها المواد الممنوع إدخالها الى قطاع غزة لتحل مكان القائمة الحالية التي تحدد تلك المواد المسموح إدخالها إضافة الى نية دولة الكيان الصهيوني توسيع إمكانية إدخال مواد البناء المختلفة لتنفيذ المشاريع التي سبق للسلطة الوطنية إقرارها بشرط خضوعها لرقابة دولية وكذلك لمشاريع الإسكان التي تنفذها الأمم المتحدة في منطقة خان يونس.

وأضاف البيان ان دولة الكيان تنوي تسريع عملية إقرار مشاريع مشابهة من خلال استخدام خطوات مقبولة إضافة الى توسيع عمل المعابر البرية بهدف زيادة كمية البضائع الواردة لقطاع غزة مع إمكانية فتح معابر جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك بشرط ان يتم تنفيذ جميع مطالب دولة الكيان الامنية مسبقا.

كما وستعمل اسرائيل على زيادة نجاعة اجراءات دخول وخروج الافراد لاسباب انسانية وطبية وكذلك العاملين في منظمات الاغاثة الدولية التي تعترف فيها دولة الاحتلال وذلك وفقا لتحسن الشروط والظروف "بناء على تحسن الظروف والشروط ستعمل دولة الاحتلال على تخفيف إجراءات دخول وخروج الافراد من والى داخل القطاع " كما جاء في نص البيان .