الدفاع المدني بغزة :إخماد 21 حريق وإنقاذ 13 مواطنا خلال أسبوع

فلسطين اليوم-غزة

أصدر الدفاع المدني تقريره الأسبوعي، يوثق فيه الأحداث التي تعاملت معها طواقمه في محافظات قطاع غزة خلال الفترة من 13 /6 حتى 19/06/2010 م ، حيث أطفأت الطواقم (21) حريقاً، بينما أنقذت (13) مواطنا، بيمنا نقلت حالة وفاة واحده، ونقلت (48) إصابة مرضية و(12) حالة غرق.

وأوضحت إدارة العمليات المركزية في تقرير اليوم الأحد ووصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، ان بعض الحرائق جاءت بسبب الإهمال وبعضها بسبب ماس كهربائي، وبعضها بفعل فاعل مستعرضا حريق في منزل بمنطقة التوام، حريق غرفة في مسجد العمري، حريق في منزل بمنطقة المحطة في خان يونس، حريق في مخزن للبنزين في منطقة النزلة.

وأشار التقرير أن نشاط إدارة الأمن والسلامة العامة بلغ أيضاً: إصدار (55) تصريحا بعد تفقد المنشات والمؤسسات والحرف المختلفة، ومطابقتها لشروط السلامة العامة بعد إنجاز جولات ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات، وتم ايضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ (44) لحرف مختلفة، ومن التصاريح (4) تصاريح لورش في كافة محافظات القطاع.