"إسرائيل" تبحث في الخارج عن متطوعين للجيش

فلسطين اليوم- وكالات

ذكر تحقيق أجرته صحيفة (إندبندنت) البريطانية السبت أن منظمة "إسرائيلية" جديدة تقوم بتجنيد أعداد كبيرة من اليهود غير الإسرائيليين، معظمهم من الولايات المتحدة، للخدمة في الجيش الإسرائيلي، الذي يواجه تهديدات على عدة جبهات في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن جاي شولتز المدير التنفيذي في منظمة (آيش مالاش) الجديدة التي تأسست لتجنيد الأجانب قوله: نشعر أن "إسرائيل" تقاتل من أجل حياتها. هذا بالنسبة للكثيرين الأمر الصائب في الوقت المناسب.

وأشارت إلى انه تم استحداث معسكر للتدريب لمدة ستة أسابيع للمتطوعين الذين لا يمكنهم إكمال الخدمة العسكرية لمدة عام.

وأوضحت (إندبندنت) أن المنظمة وضعت أول دفعة من المتطوعين وعددهم عشرين ضمن وحدات مختارة هذا الشهر قبل أن يتم إلحاقهم بوحدات على الجبهة لحراسة حدود إسرائيل أو إرسالهم إلى الضفة الغربية، حيث غالباً ما تخوض القوات الإسرائيلية عمليات عنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار شولتز إلى أن المتطوعين من غير الإسرائيليين سيخضعون للقوانين نفسها التي يخضع لها الجنود الإسرائيليون وسينتشرون في المواقع التي يريد الجيش نشرهم فيها.