تنقل أكثر من 11 ألف مواطن منذ بداية الشهر الجاري عبر معبر رفح

فلسطين اليوم- وكالات

قالت السلطات المصرية، اليوم، إنه عبر معبر رفح البري أمس 502 فردا من العالقين من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات الخارجية والحالات الإنسانية.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد العابرين خلال الأيام الماضية 11 ألفا و40 فردا، حيث وصل إلى مصر 6376 مواطنا، وغادرها إلى القطاع 4664 فردا.

ووفق الجانب المصري، فقد وصل إلى مصر قادما من قطاع غزة (أمس) في اليوم الثامن عشر لفتح معبر رفح 162 فردا من المرضى وحاملي الإقامات وغيرهم من الحالات الإنسانية، وغادر مصر إلى القطاع 340 فردا من المرضى العائدين بعد الشفاء والعاملين والمقيمين فى الخارج والحالات الإنسانية، وتم إنهاء إجراءات عبورهم عن طريق ميناء رفح البرى .

يذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البري في الأول من يونيو الجاري من الجانبين لعبور العالقين، بناء على توجيهات الرئيس مبارك.

وتم خلال نفس الفترة إدخال 59 طنا من الأدوية والأجهزة والمساعدات الطبية، وألبان، وحفاضات الأطفال، و3 سيارات إسعاف، و5 سيارات ركوب، و30 كرسيا متحركا للمعاقين، و42 مولدا كهربائيا، إلى جانب 7600 بطانية، و357 خيمة، و205 وسادات وسلع أخرى.