رئيسا الوزراء المصري واللبناني يرفضان تهديدات اسرائيل للسفن المتوجهة الى غزة

فلسطين اليوم- وكالات

رفض رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري ونظيره المصري احمد نظيف في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في بيروت مساء الخميس التهديدات الاسرائيلية للسفن المتوجهة الى قطاع غزة، منددين برفض اسرائيل لكل محاولات التقدم في عملية السلام في الشرق الاوسط.

وقال الحريري ردا على سؤال حول التهديد الاسرائيلي للبنان على خلفية التحضير لانطلاق سفينتين منه الى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه، ان "الحكومة الاسرائيلية تهدد لبنان باستمرار".

وسأل "هناك اساطيل قادمة من اوروبا، هل سيهاجم وزير الدفاع الاسرائيلي اوروبا او دول اخرى سترسل مساعدات الى غزة؟". واضاف "كفى اسرائيل تكذب على العالم وتعمل باسلوب تعنتي في ما يخص الفلسطينيين في غزة او القدس"، معتبرا ان "الاعمال التي تقوم بها اسرائيل غير انسانية وكل اتفاقات حقوق الانسان ترفضها".

وقال الحريري "نحن كلبنانيين كنا واضحين بتاييد مبادرة السلام العربية وكذلك كان الامر بالنسبة الى مؤتمر مدريد. هناك بلد واحد في المنطقة يتكلم عن الحرب وهو اسرائيل". وقال نظيف من جهته ان "ما يحدث الان ينذر بما لا يحمد عقباه كما راينا مع قافلة الحرية التركية"، مضيفا "نامل الا يتكرر ذلك".

وكان نظيف قال خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية المصرية، بحسب نص كلمة تم توزيعها على الصحافيين، ان "المنطقة تواجه مفترق طرق حيث تتلاقي ارادة السلام التي تتمسك بها الدول العربية ويدعمها المجتمع الدولي مع تردد وتعنت اسرائيلي يهدد فرص تحقيق السلام".

وحذر وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك الخميس لبنان من انه سيكون مسؤولا عن اي سفينة تبحر من مرافئه باتجاه قطاع غزة. وقال "اقول للحكومة اللبنانية بوضوح: انتم مسؤولون عن السفن التي تبحر من مرافئكم ونيتها المعلنة محاولة كسر الحصار البحري المفروض على غزة".

ويجري التحضير لسفينة مساعدات تنطلق من لبنان وعلى متنها نساء سيتوجهن "في وقت قريب" الى قطاع غزة، بحسب اللجنة التحضيرية المنظمة. كما ان العمل جار من اجل استئجار سفينة اخرى بمبادرة من منظميتن غير حكوميتين هما "فلسطين الحرة" و"صحافيون بلا قيود".