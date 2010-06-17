أيالون: "إسرائيل" قد توافق على وضع مراقبين دوليين على المعابر مع قطاع غزة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

صرح نائب وزير خارجية الاحتلال، داني ايالون إن إسرائيل قد توافق على المقترح الخاص بوضع مراقبين دوليين على المعابر الحدودية مع قطاع غزة من أجل الإشراف على نقل المساعدات الإنسانية إليه.

من جانب آخر، و تعقيباً على ما صرح به مصدر دبلوماسي كبير في أنقرة من أن تركيا تشترط لإعادة سفيرها إلى "إسرائيل" تقديم اعتذار من تل أبيب عن أحداث قافلة أسطول الحرية وإعادة السفن التي صودرت والموافقة على تحقيق دولي وتعويض عائلات الشهداء، قال ايالون بان "إسرائيل" لا تنوي الاستجابة للمطالب التي وضعتها تركيا من أجل إعادة سفيرها إلى إسرائيل. .

وحمل أيالون تركيا مسؤولية تدهور العلاقات مع الاحتلال مؤكدا أن الطريق الوحيدة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي هي من خلال القنوات الدبلوماسية.