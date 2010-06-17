أبو عين: لن ندخل في مفاوضات مصالحة جديدة مع "حماس" إلا ..

فلسطين اليوم : رام الله

أكد عضو المجلس الثوري لـ "فتح" زياد أبو عين رفض حركته لأي انخراط في مفاوضات ثنائية مجددا قبل توقيع "حماس" على الورقة المصرية.

وقال: "نحن وقعنا الورقة المصرية للمصالحة بعد مفاوضات طويلة، وجلسات حوار امتدت لعدة أشهر ولا حاجة لنا للعودة مجددا للحوار".

وأشار إلى أن "حماس" تبحث فقط عن مبررات لعدم توقيعها على الورقة المصرية مضيفاً:" نحن معنيون بتوقيع "حماس" على الورقة المصرية فوراً، وبعدها يمكن التفاهم حول القضايا الخلافية عند التنفيذ، لأننا نشعر بأننا لسنا في حاجة إلى مماطلة جديدة لإضاعة الوقت من خلال الدخول في جدل حول التفاصيل، لذلك فالمطلوب أولاً التوقيع، وبعدها يتم تشكيل لجنة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل لدراسة ملاحظات كل فصيل عن الورقة المصرية".

وتابع يقول: "بعض الأطراف تغرق في البحث عن التفاصيل ومصطلح هنا وهناك، والشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى هذا وإنما هو بحاجة إلى إيمان بالمصالحة وتوقيع الاتفاقية أولا باعتبارها مدخلا للانفراج من أجل إنهاء الانقسام وتحت راية الوحدة يمكن مناقشة كل القضايا"، على حد تعبيره.