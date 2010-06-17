الاحتلال يسمح بدخول الوقود وغاز الطهي والسولار

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس فتح معبري كرم أبو سالم والمنطار جزئيا لادخال مساعادت ووقود.

وأشار المهندس رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع للقطاع رائد فتوح أنه من المقرر ان يدخل اليوم عبر كرم ابو سالم111 الى 122 شاحنة محملة بمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي، منوها أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي.

وأوضح فتوح أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت اليوم فتح معبر المنطار "كارني" الذي يقع شرق غزة لادخال 110 شاحنة محملة بالقمح والاعلاف.