بلير يشترط الإفراج عن شاليط بموازاة تخفيف الحصار

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال مبعوث الرباعية الدولية توني بلير لصحيفة هآرتس "الإسرائيلية"، أن بموازاة خطة تخفيف الحصار على قطاع غزة، يجب مضاعفة الجهود لتحرير الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط.

ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على خطته لتخفيف الحصار عن القطاع التي وضعها بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأبرز ما جاء فيها:

- بلورة قائمة "سوداء" للمنتوجات التي يحظر إدخالها للقطاع، وكل منتوج يكون خارج القائمة يمكن إدخاله للقطاع، وستشمل القائمة منتوجات ومواد قد تستعمل لإنتاج وسائل قتالية.

- تسمح إسرائيل بإدخال مواد بناء بشكل جار لبناء مشاريع تابعة للأمم المتحدة وتحت إشرافها ووفق المعاير التي ستحددها إسرائيل.

- تدرس إمكانية زيادة وتيرة فتح المعابر ووضع مراقبين أوروبيين ومن السلطة الفلسطينية لفحص البضائع.

وقال بلير:"إن تغيير سياسية الحصار على القطاع خطوة هامة جداً، وأن ذلك سيمكننا من العمل لمنع إدخال أسلحة ووسائل قتالية للقطاع وعزل المتطرفين، ومن جهة أخرى مساعدة السكان الفلسطينيين".

وأضاف، أن الهدف هو أن يصبح سكان غزة بلا حاجة لأنفاق حماس والحصول على منتوجات مدنية، بعد التسهيلات في الحصار وتغيير السياسية تجاهه، سنضطر مضاعفة الجهود لتحرير شاليط".

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى القضايا الأكثر حساسية التي تناولها نتنياهو مع بلير خلال محادثاتهما في الأسبوع الأخير كانت قضية شاليط، وطالب بأن على المجتمع الدولي أن يتجند لتحرير شاليط مقابل تقديم تسهيلات للفلسطينيين في غزة.