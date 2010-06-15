حماس تدين وقف بث "الأقصى" على القمر الصناعي الفرنسي

فلسطين اليوم – غزة

أدانت حركة حماس اليوم الثلاثاء قرار مجلس البث الفرنسي وتعليماته إلى إدارة القمر الصناعي (يوتلسات) بوقف بث قناة الأقصى الفضائية على القمر الصناعي "نورسات " واعتبرته تعديا سافرا على حرية الإعلام، التي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية.

وقالت الحركة- في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، تعقيبا على القرار الفرنسى- إنه بمثابة وصمة عار على جبين المؤسسة الفرنسية الساعية إلى تغييب قناة الأقصى عن دورها في كشف جرائم الاحتلال الصهيوني واضطهاده للشعب الفلسطيني استجابة للضغوط الصهيوأمريكية.

ودعت الحركة في بيانها كافة المؤسسات المعنية والإعلاميين الأحرار في العالم والقنوات الفضائية للتضامن مع قناة الأقصى الفضائية والضغط على مجلس البث الفرنسي وإدارة "يوتلسات" للتراجع عن قرارها الظالم.