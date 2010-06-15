الأمم المتحدة تتولى توزيع مساعدات أسطول الحرية بغزة

فلسطين اليوم – غزة

أعلن روبرت سيري منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء (15-6)، أن الأمم المتحدة وافقت على تسلم المساعدات التي صادرها الاحتلال الصهيوني، اثر الهجوم على أسطول الحرية الإنساني في 31 ايار/مايو، وتوزيعها على فلسطينيي قطاع غزة المحاصر.

وقال سيري أمام مجلس الأمن "وفقا لرغبة مجلس الأمن الدولي ستصل الشحنة إلى وجهتها"، لأن الأمم المتحدة "مستعدة لقبول هذه المسؤولية بصورة استثنائية".

وأوضح أن الأمم المتحدة حصلت على موافقة من الكيان الصهيوني للقيام بهذه العملية، وكذلك على موافقة أصحاب الشحنات التي كانت تنقلها ثلاث سفن تركية.