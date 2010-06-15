فتح تقترح إشراف تركيا على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية

فلسطين اليوم – رام الله

أعلنت حركة فتح اليوم الثلاثاء أنها اقترحت على أنقرة إشرافا تركيا على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية بعد إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله بمناسبة مرور ثلاث سنوات على سيطرة حركة حماس على قطاع غزة "نكرر أننا نوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بإشراف تركي ورقابة عربية ودولية ومن كل المؤسسات الدولية."

وأضاف "نرحب بالجهد والتدخل التركي لإنهاء الانقسام الفلسطيني في إطار حث حركة حماس على التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية."

وتابع أن "الانقسام أعطى ذريعة كبرى لإسرائيل لتستخدمها لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها وذريعة لأميركا وأوروبا لعدم الالتزام والوفاء بما ينبغي القيام به."