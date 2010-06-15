استطلاع: تحسن صورة تركيا فى الدول العربية

فلسطين اليوم: وكالات

أكد استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات التركية أن صورة تركيا تحسنت بشكل كبير في العالم العربي، وذلك في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامى.

وأشار الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية، وتم تطبيقه على سبع دول عربية هى مصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق والمملكة العربية السعودية، وشمل2006 عينة.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذى نشرت بموقع أخبار العالم أن صورة تركيا قد أخذت ترتفع مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها.

وأضافت أن مواقف حكومة العدالة والتنمية الإيجابية تجاه القضايا العربية كانت السبب الرئيسى وراء تحسن صورة تركيا لدى العرب، وقد بدأت هذه المواقف برفض البرلمان التركى للطلب الأمريكى باستخدام قواعده العسكرية فى تركيا لضرب العراق، ثم موقف رئيس الوزراء أردوجان فى منتدى دافوس من إسرائيل فى حربها على غزة وقتلها الأبرياء.