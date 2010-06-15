مسؤول فلسطيني يتوقع عبر « فلسطين اليوم » أن تدعو القاهرة « حماس » و« فتح » لزيارتها قريباً

مسؤول فلسطيني يتوقع دعوة القاهرة حركتي "حماس" و"فتح" لزيارتها قريباً

فلسطين اليوم : غزة (خاص)

كشف محيي الدين أبو دقة، مسؤول تنظيم "الصاعقة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه التقى مؤخراً في العاصمة السورية دمشق هو والشيخ زكريا دغمش الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية، الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، وتباحثوا معه في سبل جسر هوة الانقسام الواقع وآليات التوصل للمصالحة.

وقال أبو دقة لـ"فلسطين اليوم" :" طرحت على د. أبو مرزوق خلال اللقاء أن أطالب المسؤولين المصريين ونحن في طريق عودتنا لغزة، أن يوجهوا دعوةً لـ "حماس" و"فتح" من أجل التباحث في ورقة المصالحة بالقاهرة".

وأضاف:" وجدت ترحيباً من د. أبو مرزوق بهذا الطرح، وفعلاً التقينا في طريق عودتنا باللواء محمد إبراهيم وكيل وزير المخابرات المصرية، ووضعناه في صورة لقائنا بالسيد أبو مرزوق، وطرحت عليه حلي الذي أبدى موافقته عليه"، متوقعاً أن توجه القاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة دعوةً لطرفي النزاع الفلسطيني لمناقشة ورقة المصالحة هنالك والملاحظات التي تبديها حركة "حماس" عليها.

وأشار أبو دقة إلى أن اللواء إبراهيم وعد بأخذ ملاحظات حركة "حماس" على الورقة المصرية بعين الاعتبار حين بدء التنفيذ، لافتاً إلى أنه قال:" وثيقة المصالحة ليست قرآنا كريما ودعونا نأخذها وننطلق للتنفيذ".

وبيَّن مسؤول تنظيم "الصاعقة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن اللواء إبراهيم أكد لهم أنه سيتم حل قضية معبر رفح بصورة جذرية، كما وأنه وعدهم بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون الأمن المصري.