الحملة الوطنية لمواجهة التخابر تتلقى معلومات أمنية مهمة وخطيرة

فلسطين اليوم-غزة

أكدت الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو أنها تلقت معلومات أمنية على درجة عالية من الأهمية.

وأعلنت الحملة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه عن استعدادها لتلقي أي معلومات أمنية إضافية تخدم القضية الفلسطينية أو ما يتعلق بأهداف الحملة المعلنة والمعروفة.

وأشارت الحملة أنها على استعداد لاستقبال أي رسالة من أي متعاون أو أي معلومة تدل على متعاونين، وتشدد أنها ملتزمة بالتفاهمات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والأمن الوطني.

ولم يتسنى "لفلسطين اليوم" معرفة فحوى المعلومات التي تلقتها الحملة الوطنية للتخابر.