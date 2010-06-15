وفاة مواطن اليوم جراء انهيار احد الأنفاق عليه ليرفع عدد الضحايا ل156

فلسطين اليوم-غزة

لقي مواطن مصرعه صباح اليوم الثلاثاء إثر انهيار أحد الانفاق في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد د.معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات القطاع أن المواطن عبد الله بركة "25عاما" من سكان خان يونس وصل الى مستشفى ابو يوسف النجار جثة هامدة بعد انهيار نفق على الشريط الحدودي مع مصر حيث ينتشر العديد من الانفاق.

وقال د.حسنين انه بوفاة المواطن بركة يرتفع عدد ضحايا الانفاق الى 156 ضحية منذ 3 سنوات خلال فترة الحصار.