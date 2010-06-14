كلية الإعلام بجامعة الأقصى تتفتح اليوم مهرجان الأفلام الوثائقية الثاني

فلسطين اليوم: غزة

تنظم كلية الإعلام بجامعة الأقصى مهرجان الأفلام الوثائقية لطلبة تخصص الإذاعة والتلفزيون الدورة الثانية غدا الثلاثاء.

ويتضمن المهرجان عرض سبعة أفلام وثائقية تتنافس على المراتب الثلاث الأولى، والتي قام بإعدادها وتصويرها وإخراجها طلبة تخصص الإذاعة والتلفزيون في الكلية، ضمن مشاريع التخرج ، حيث تجسد هذه الأفلام قضايا وموضوعات من الواقع الفلسطيني.

وقال الدكتور احمد إبراهيم حماد عميد كلية الإعلام أن المهرجان الذي ينظم برعاية قناة القدس الفضائية ويستمر لمدة يومين هو ثمرة ونتاج جهود الجامعة وكلية الإعلام في تطور العمل الأكاديمي والمهني والتدريبي، مؤكدا أن الطلبة استطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا من خلال انفعالهم بهموم الناس ليصل عملهم إلى مرحلة الإبداع حيث تمثل ذلك في معالجتهم الخلاقة للأفلام المشاركة.

وأكد د. حماد أن المهرجان يأتي في سياق الجهود التي تقوم بها الكلية للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للطلبة، وتأهيلهم بشكل علمي صحيح يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، حيث يقوم طلبة تخصص الإذاعة والتلفزيون بإنتاج وتصوير وإخراج أفلام وثائقية تعرض في مهرجان الأفلام الوثائقية السنوي الذي يتنافس فيه الطلبة على المراكز الثلاثة الأولى، مما يعطي الطلبة فرصة للتدريب والتعرف على القضايا المجتمعية وتوثيقها في فلم وثائقي يمكن الرجوع إليه واستخدامه بشكل متكرر.

وأضح د. حماد أن الأفلام المشاركة في المهرجان تركز بشكل رئيسي على القضايا الحياتية لأهل غزة ، خاصة وأنه يتم عرض الأفلام الوثائقية في نشاطات اجتماعية مختلفة ومحطات محلية لمحاولة إعلام الناس بالقضايا السكانية وإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل.

وأشار إلى مشاريع التخرج في مجال التلفزيون الذي تحتضنه كلية الإعلام حيث أن له عدة أهداف أهمها تدريب وتعليم طلبة الكلية على معالجة القضايا الاجتماعية من الناحية الإعلامية، وتنفيذ بعض الأنشطة في إطار هذا التدريب وإنتاج أفلام وثائقية، بالإضافة إلى القيام ببعض الأنشطة الإعلامية لخدمة المجتمع الفلسطيني وقضاياه.

وفي السياق ذاته، أكد عميد كلية الإعلام على أهمية التواصل مع المجتمع المحلي، وذلك من خلال الاتصال المباشر مع المؤسسات الإعلامية والمؤسسات المجتمعية والأهلية من اجل إنجاح مثل هذه المهرجانات, في الوقت الذي يعانى فيه قطاع غزة من قلة المهرجانات السينمائية والوثائقية نتيجة الحصار الاسرائيلى المفروض على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ,خاصة وأن الكلية تقوم بتنظيم أنشطة مشتركة مع مؤسسة شاشات المختصة بإنتاج الأفلام الوثائقية، حيث جارى التحضير لإنجاح فعاليات مهرجان شاشات السادس لسينما المرأة في فلسطين.