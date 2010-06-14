اعتصام أمام مكتب حكومة فياض على تأجيل الانتخابات

فلسطين اليوم:رام الله

اعتصمت فصائل منظمة التحرير باستثناء حركة فتح، اليوم الاثنين، أمام مكتب حكومة سلام فياض في الضفة الغربية، احتجاجا على تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 17 يوليو.

ودعت ثماني فصائل منضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية إلى هذا الاعتصام، احتجاجا على قرار تأجيل الانتخابات، معتبرة أنه "جاء ليضرب عرض الحائط بالجهود التي بذلها آلاف الناشطين في مختلف المواقع الانتخابية".

وقالت الفصائل الثمانية في بيان إن "هذه السابقة تشكل مسا خطيرا برغبة المواطنين وحقهم المكفول قانونا باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والمحلية".

وكانت حكومة فياض قد قررت الخميس الماضي إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في 17 يونيو المقبل، مؤكدة أن هذا القرار جاء نتيجة مشاورات دولية وإقليمية لإتاحة فرصة للمصالحة الداخلية.

لكن فصائل فلسطينية ومنها الجبهة الشعبية اتهمت حركة فتح بالوقوف وراء قرار التأجيل بعدما أخفقت في تشكيل وتسجيل قوائم انتخابية لها لدى لجنة الانتخابات المركزية بينما نجحت فصائل يسارية ومستقلون من تسجيل حوالي 99 قائمة.

وطالبت الفصائل الفلسطينية في بيانها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية العليا للسلطة الوطنية بمساءلة الحكومة وإلزامها بالتراجع عن القرار.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في 303 هيئة محلية في الضفة الغربية، وسط مقاطعة معلنة لهذه الانتخابات من حركتي حماس والجهاد والإسلامي.