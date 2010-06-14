مدير التعليم ونواب التشريعي يتفقدون لجان امتحانات الثانوية في شمال غزة

فلسطين اليوم-غزة

قام مدير التربية والتعليم في شمال غزة د.نهى إبراهيم شتات، وعددا من نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في شمال غزة ورئيس بلدية بيت حانون وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، اليوم، بتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة للوقوف على سير الامتحانات التي انطلقت صباح السبت الماضي بشكل موحد بين الضفة وغزة.

وقد ضم الوفد د.نهى شتات مدير التربية والتعليم، والنواب د.عاطف عدوان، ود.يوسف الشرافي، ورئيس بلدية بيت حانون د.محمد نازك الكفارنة. حيث شملت الجولة التفقدية كلا من لجنة هايل عبد الحميد، ولجنة بيت حانون الثانوية للبنات، ولجنة أحمد الشقيري، ولجنة خليفة بن زايد.

وقد عبر الوفد عن ارتياحه من سير الامتحانات والانضباط العالي الذي ساد قاعات الامتحان، مؤكدا على ضرورة توفير كافة الأجواء النفسية والمعنوية الملائمة للطلاب حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم في أوراق الإجابات.

وتمنى الوفد لكافة المتقدمين للامتحان التوفيق والنجاح، وتحصيل أعلى الدرجات، بما يؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وصولا إلى تحقق أهدافهم وتطلعاتهم وآمالهم حتى يتمكنوا من خدمة أبناء شعبهم.

بدورها ثمنت د.شتات زيارة الوفد للجان الامتحانات، مؤكدة انها تأتي في سياق دعم وتعزيز الطلبة ورفع معنوياتهم، للتغلب على الواقع الصعب والمرير الذي مروا به خلال العام الدراسي جراء ممارسات الاحتلال.

من جانبهم عبر الطلاب عن ارتياحهم من طبيعة الأسئلة، متمنين في ذات الوقت على القائمين على عملية تصحيح الإجابات الأخذ بعين الاعتبار الظروف النفسية الصعبة التي مروا بها خلال العام الدراسي جراء العدوان وتواصل الحصار الصهيوني.

جدير بالذكر هنا أن عدد اللجان في شمال غزة لهذا العام بلغ (41) لجنة بواقع (34) لجنة للعلوم الإنسانية، و(6) للفرع العلمي، و(1) للفرع الزراعي، فيما يبلغ عدد المتقدمين (6719) طالب وطالبة في مختلف الفروع