شبكة لصوص دراجات نارية برفح

مباحث رفح تعتقل شبكة لصوص دراجات نارية

فلسطين اليوم-غزة

تمكنت مباحث رفح من إلقاء القبض على مجموعة من اللصوص مختصة بسرقة الدراجات النارية بالمحافظة.

وقالت المباحث أنها اكتشفت أول خيوط القضية عندما ألقت القبض على شخص يدعى "م.ش" وهو يقوم بتأمين الطريق لشخص آخر كان يهم بسرقة دراجة نارية من أحد الشوارع العامة بالمحافظة.

وأفادت المباحث أنها حققت مع المدعو "م.ش" وأقر خلال التحقيق أنه يعمل ضمن شبكة منظمة تقوم بسرقة الدراجات النارية حيث يشاركه ثلاثة أشخاص آخرين.

وبعد إلقاء القبض على باقي الشبكة وهم "م.ا" و "م.ب" و "ع.غ" اعترفوا على قيامهم بسرقة ما يقارب من 40 دراجة نارية من أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وأكدت المباحث أنها تعمل ليل نهار من أجل حماية المواطن الفلسطيني والسهر على أمنه وأنها لن تسمح لأحد بالعبث بمقدرات وممتلكات المواطن.