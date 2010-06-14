العناية المركزة فوق دراجة بخارية

فلسطين اليوم-وكالات

د‏.‏ محمود الشربيني أستاذ العناية المركزة وحالات الطب الحرجة ابتكر غرفة عناية مركزة تسير فوق دراجة بخارية لإسعاف المصابين في الحوادث علي وجه السرعة‏!.

الفكرة جاءته عندما فشلت سيارة الاسعاف التي كان تقل والدته التي صعقها التيار الكهربائي في الوصول إلي المستشفي لانقاذها بسبب زحمة المرور‏,‏ وكانت النتيجة وفاتها داخل السيارة‏!‏ يقول د‏.‏الشربيني إنه توصل إلي تصميم متكامل للغرفة وأرسل فكرة ابتكاره الي عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تجهيزات غرف العناية المركزة والتي قامت بانتاج جيل جديد من أجهزة الرعاية المركزة ليصبح وزن اجهزة التنفس جرامين بعد ان كان‏100‏ كيلو جرام وتشمل أجهزة القلب وقياس الاكسجين في الدم والتي أصبحت كيلو جراما واحدا بعد ان كانت‏20‏ كيلو جراما‏,‏ فضلا عن أجهزة تحاليل الحالات الطارئة التي وصلت الي‏750‏ جراما فقط بعد ان كانت‏20‏ كيلو جراما‏,‏ ويضيف د‏.‏ الشربيني ان الدراجات البخارية يمكن تزويدها بأجهزة تنفس الكترونية تعمل بالكمبيوتر وشاشات مراقبة لوظائف القلب والتنفس والاكسجين وثاني أكسيد الكربون وجهاز صدمات القلب الكهربائية‏,‏ بالاضافة إلي احتوائها علي أدوات جراحية للتعامل مع الاصابات والنزيف‏,‏ ومعمل تحاليل مصغر‏,‏ وبذلك تصبح غرفة عناية مركزة كاملة تسهم في انقاذ حياة المصاب وتتغلب علي ازدحام المرور‏!‏