سيناتور أمريكي يطالب بـ "خنق غزة"

فلسطين اليوم – وكالات

اقترح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك ، تشك شومر، الاستمرار في حصار فلسطينيي قطاع غزة حتى تعترف حركة حماس بدولة الاحتلال ، وذلك في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع تدريجي للحصار حتى لايؤدي ذلك إلى تعاظم قوة حماس.

وقال شومر في الخطاب الذي ألقاه أمام تجمع لطائفة اليهود الأورثوذوكس المتشددين "إن الفلسطينيين لا يعتقدون أن من حق إسرائيل كدولة يهودية أن تعيش، ويرفضون التوراة ولا يتعرفون بالأنبياء اليهود". وأضاف "من الضروري إجبارهم على القول بأن إسرائيل وجدت لتبقى".

وتابع "بالنسبة لي وحيث إن الفلسطينيين في غزة انتخبوا حماس فإن الأمر بسيط، يجب أن تكون هناك بعض المعونات الإنسانية حتى لا يموت الناس هناك من الجوع، أما خنقهم اقتصاديا حتى يروا أن هذا ليس هو الطريق الذي ينبغي سلوكه فإنه أمر مقبول".

وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، تسبب اقتراح شومر في عاصفة من الاحتجاجات بين المنظمات الحقوقية الأمريكية والتي أدانت بشدة هذا الطرح، وانهالت رسائل الإدانة على مكتب السيناتور شومر حتى بلغ عددها 4 آلاف رسالة في اليوم الواحد منذ إلقاء الخطاب الأربعاء الماضي.

وأصدرت منظمات حقوقية أمريكية ويهودية مؤيدة لحل الدولتين، بيانا قالت فيه إن هذه التصريحات كاذبة ولا أخلاقية. وقال البيان إن استطلاعات الرأي العام بين الفلسطينيين توضح أن 74% منهم يؤيدون حل الدولتين.