دبي تطالب بولندا وألمانيا بتسليم عميل الموساد المتهم بقتل المبحوح

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

قال قائد شرطة دبي ضاحي خلفان بأنه إن سلمت بولندا عميل الموساد الإسرائيلي لألمانيا فسوف نطالب ألمانيا بتسليمه للسلطات في دبي.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن خلفان قوله بان سلطات دبي تعمل الآن بالتنسيق مع سلطات القانون الدولي لتسليم عميل الموساد لدبي.

و اكدت النيابة الاقليمية في وارسو الاحد توقيف شخص يشتبه في حصوله بصورة غير قانونية على جواز سفر الماني، في بداية حزيران(يونيو)، في اطار قضية اغتيال القيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح في دبي.

واعلنت الناطقة باسم النيابة مونيكا ليفاندوفسكا لوكالة فرانس برس "اعتقل يوري بي. (القانون البولندي يحظر نشر اسم مشبوه) في الرابع من حزيران(يونيو) في مطار وارسو"، ورفضت تحديد جنسيته.

واضافت "كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف اوروبية اصدرها القضاء الالماني وترتبط باغتيال عضو في حركة حماس في كانون الثاني(يناير) في دبي". واعلنت ليفاندوفسكا ايضا "لقد اخضعته المحكمة الاقليمية في وارسو للاستجواب حول تزوير وتورط في صنع وثائق المانية مزورة، واعتقل في السادس من حزيران(يونيو) لمدة اربعين يوما".