حكومة هنية تخصص 300 ألف شيكل شهرياً لصرفها كمستحقات لموظفيها

فلسطين اليوم : غزة

قررت حكومة إسماعيل هنية في غزة، تخصيص مبلغ 300 ألف شيكل شهرياً لصرفها كمستحقات للموظفين المدنيين والعسكريين المحتاجين.

وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أصدره ، إن الحكومة قررت في جلستها الأخيرة تخصيص المبلغ للموظفين المحتاجين الذين يتقدمون بطلبات لصرف مستحقاتهم، على أن تكون الأولوية في الصرف لموظفي عام 2006م.

وفي سياق آخر، ذكر البيان أن الحكومة ناقشت مشاريع الإسكان الحكومية، وإقامة نصب تذكاري وحديقة في ميناء غزة، لافتاً إلى أنه جرى إحالة المخططات والهيكليات للمشاريع الإسكانية وإقامة النصب التذكاري وحديقة "مرمرة" للوزراء المختصين للدراسة، وإبداء آرائهم حول تلك المشاريع.