الاحتلال ينوي إبعاد 300 مقدسي عن المدينة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

كشف وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، عن مخطط إسرائيلي لتهجير وإبعاد نحو 300 شخصية سياسية مقدسية من كافة الانتماءات والاتجاهات عن مدينة القدس المحتلة.

و قال أبو عرفة، أن تسريبات من مصادر في الادعاء الإسرائيلي تحدثت عن نية التهجير والإبعاد لما يزيد عن 300 شخصية سياسية مقدسية.

و أكد أبو عرفه في تصريحات صحافية وصلت "لفلسطين اليوم" أن الخطة الإسرائيلية في تهجير نخب مقدسية، "يأتي في سياق عموم المقدسيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالنخب ليسهل عليه بعد ذلك تهجير العوائل المقدسية عموماً، خاصة أنه إذا تم هذا التهجير للنخب في ظل صمت الرأي العام الدولي والمجتمعي والمؤسسات الرسمية فإن ذلك سيؤثر على مستقل القدس بشكل عام".

وأضاف أبو عرفة "أن المخطط الإسرائيلي جاء في ظل أحداث كبرى، كالذي تحدث اليوم وانشغال الإعلام بشكل كبير في تغطية نهائيات كأس العالم".

و أكد ابو عرفة أن "قرار إبعاد وزراء ونواب مقدسيين، يأتي في سياق المخطط الإسرائيلي المرتبط بالقرار العسكري (1650) والذي بموجبه ستقوم سلطات الاحتلال بتهجير ما يزيد عن 70 ألف فلسطيني كدفعة أولى من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة، ودول أخرى بذريعة أنهم لا يملكون الإقامة".