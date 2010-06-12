17% فقط من مواد البناء تدخل للأونروا ومستشفى القدس

فلسطين اليوم-غزة

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" ان اسرائيل سمحت حتى اليوم بتوريد 17 % فقط من مواد البناء لمشروعين من مشاريع إعادة الإعمار بالقطاع.

وافادت أوتشا في تقريرها الأسبوعي ان مجموع ما سمحت اسرائيل بدخوله من مواد بناء يمثل 17 بالمائة فقط من المواد اللازمة لمشروع بناء وحدات سكنية تشرف عليها الأونروا في خانيونس وذلك على النحو التالي: السماح بتوريد ما مجموعه 18 شحنة من الحصى (الحصباء) (722 طن) وشحنة واحدة من الإسمنت (29 طن) لاستخدامها في مشروع بناء 151 وحدة سكنية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في خان يونس.

وفيما يتعلق بمشروع اعادة إعمار مستشفى القدس فإن الاحتلال سُمح بدخول 20 طن من الإسمنت (0.5 حمولة شاحنة) وأربعة أطنان من قضبان الفولاذ (0.5 حمولة شاحنة).

واشارت أوتشا إلى أن الاحتلال واصل الأسبوع الماضي المساح بالتوريد المحدود للمواد التي كان دخولها مقيدا سابقا: حيث دخل ما مجموعه 98 شحنة من الأخشاب، و47 شحنة من الألمنيوم، و240 شحنة من الملابس، و134 شحنة من الأحذية، إلى غزة منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي.