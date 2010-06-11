التلفزيون الإسرائيلي يتوقع اعتقال براك يوم الأحد في مطار باريس

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أن متضامنين فرنسيين شاركوا في سفن كسر الحصار على غزة قرروا اليوم الجمعة، وبدعم وتأييد من أعضاء في البرلمان الفرنسي تقديم دعوتين ضد وزير الحرب ايهود براك، وسيتم تقديم دعوي لمحكمة فرنسية وأخرى للمحكمة الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ومن الجدير أن وزير الحرب الإسرائيلي ايهود براك سيتوجه إلى باريس يوم الأحد المقبل في زيارة رسمية تستغرق يومين لحضور معرض للصناعات العسكرية، وعلى ضوء تقديم الدعوتين القضائيتين ضد براك، فإن الأخير مصر على التوجه إلى فرنسا، أما وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، فقالت بأنها ستدافع عن براك أمام القضاء الفرنسي، إذا قدمت الدعوة فعليا ضده.

وحسب القناة "الإسرائيلية" العاشرة، فإن هناك سناريو آخر، وهو اعتقال براك في مطار باريس. وأضافت أن وزارة الحرب قررت تشديد الحراسة حول براك عند وصوله لمطار باريس خشية من مظاهرة كبيرة تنتظره خارج المطار.