أبو مرزوق: لا زيارات لشاليط فهناك رقابة « إسرائيلية » دائمة

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق رفضه أية زيارات يمكن أن تنظم إلى الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليط، وقال لـ«الحياة»: «نرفض أية زيارات لشاليط لأن قطاع غزة تحت الاحتلال ويخضع للسيادة الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، فهناك رقابة اسرائيلية مستمرة على القطاع، ما يجعل حركة الجميع فيه مرصودة، وبالتالي لا نملك أن نفرط بحياته». وقال: «إذا عرفت السلطات الاسرائيلية مكان وجوده، فإنهم قطعاً إن لم يتمكنوا من إنقاذه، فسيقصفون الموقع الموجود فيه»، موضحاً أن «حماس» لن تقبل أية زيارات لشاليط حرصاً على سلامة السكان الذين يقيمون في المنطقة، وحفاظاً على حياته. وشدد على أن قضية شاليط «مرتبطة فقط بقضية الاسرى الفلسطينيين، وغير متصلة بقضية أخرى، سواء كانت الحصار أو غيره... على رغم أن ملف تبادل الاسرى مجمد في الوقت الراهن». وعن كيفية الاطمئنان عن حالة شاليط، أجاب: «شاليط يتمتع بكل الحقوق التي لا يتمتع بها أي اسير فلسطيني في المعتقلات الاسرائيلية»، مضيفاً: «قطعاً شاليط وضعه أفضل كثيراً ولا مجال للمقارنة».