مكتب نتانياهو: يعلون يكذب و كان على اطلاع باقتحام سفينة مرمرة

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

ذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بان النائب الأول لرئيس حكومة الاحتلال ( بوغي موشية يعلون ) والذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بدلا من نتنياهو الذي كان يزور تركيا لم يعلم بشأن عملية اقتحام سفينة مرمرة إلا بعد تورط جنود البحرية بقتل 9 من ركابها.

وقد أثارت أقوال يعلون للقناة الثانية غضب ضباط سلاح البحرية الذين قالوا في حالة الطوارئ لا يجب إبلاغ احد.

من جهته، اصدر مكتب نتناياهو بيانا ينفي فيه تصريحات يعلون بما يتعلق بعدم علمه بأن القراصنة الصهاينة اقتحموا سفينة مرمرة في عرض البحر.

وحسب البيان، فإن يعلون كان على علم وبشكل مباشر مع قادة قراصنة البحرية الذين قرروا اقتحام السفينة، و أن السكرتير العسكري في مكتب نتانياهو اطلع يعلون أولاً بأول على مجريات اقتحام السفينة.