الاتحاد الأوروبي ينوي إعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك

فلسطين اليوم – وكالات

يعد الاتحاد الأوروبي حاليا خطة لفتح أسواقه أمام منتجات المناطق الفلسطينية، وأعلن مفوض الشؤون التجارية بالاتحاد الأوروبي كاريل دي جوشت، اليوم الخميس، بعد لقاء مع وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.

وأضاف دي جوشت أنه ينبغي أن تكون جميع الواردات القادمة من المناطق الفلسطينية معفاة من الجمارك أيا كانت كمياتها. وذكر دي جوشت أن من شأن هذه الخطوة أن تيسر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القائمة بالفعل بين الطرفين.