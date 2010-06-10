النيابة المصرية تطلب رفع الحصانة عن شوبير

القاهرة/ تقدمت النيابة العامة المصرية 10-6-2010 بطلب إلى النائب العام لرفع الحصانة عن النائب أحمد شوبير عضو البرلمان المصري ولاعب النادي الأهلي السابق للتحقيق معه في البلاغ المقدم من اتحاد الكرة المصري ضده بتهمة تكدير "السلم العام والأمن الاجتماعي"، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج عن تورط أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد المصري في تحريض الجماهير المصرية لتحطيم حافلة نقل المنتخب الجزائري في مباراته النهائية قبيل تصفيات كأس العالم.

وأكد رئيس الاتحاد المصري سمير زاهر للنيابة العامة المصرية اتهاماته لشوبير بتكدير السلم العام والأمن الاجتماعي، ومن المنتظر خلال الساعات القادمة أن يتقدم النائب العام المصري بمذكرة رسمية إلى وزير العدل يطالب فيها باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن شوبير، حيث يقتضى قانون مجلس الشعب المصري في مثل هذه البلاغات أن يتقدم وزير العدل بنفسه إلى رئيس مجلس الشعب بطلب رفع الحصانة.

صدمة بالشارع المصري

وأحدثت اتهامات شوبير ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صدمة لدى الرأي العام ومسؤولي الاتحاد مما دفعهم إ لى تقديم بلاغ ضد شوبير أمام النائب العام .

وحال ثبوت الاتهام قد يحال أحمد شوبير إ لى محكمة جنائية بهذه التهمة، وقد تصل عقوبتها إ إلى السجن عامين.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول قد استمعت الأربعاء إلى أقوال سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ومحمود طاهر عضو مجلس الاتحاد الذين أيدا ما جاء فى البلاغ أن"شوبير "أجرى مداخلة هاتفية فى برنامج "صفحة الرياضة"، الذى يقدمه ياسر أيوب، أكد فيها أن أعضاء اتحاد الكرة المصرى عقدوا اجتماعاً مع بعض الجماهير المتعصبين من أجل استقبال أتوبيس المنتخب الجزائرى، وحرضوا المشاغبين على ضربهم، وأن هذه المعلومات معروفة للجميع، ولأعضاء الاتحاد جميعا.

وأكد زاهر فى أقواله " أنه أجرى مداخلة فى بداية الحلقة تحدث فيها بشكل عام عن العقوبات التى وقعت على المنتخب المصرى، ثم أجرى مذيع بالقناة الثالثة مداخلة أكد فيها أن "شوبير" أدلى بالتصريحات نفسها عن الاتحاد فى برنامجه "أحلى صباح مع شوبير" على إذاعة الشباب والرياضة،الرسمية وأن مداخلة المذيع لبرنامج بيت الرياضة كانت انتقاداً لتصريحات شوبير عن الاتحاد، ثم أجرى شوبير مداخلته فى البرنامج، ليرد على المذيع ويدلى بهذه التصريحات مرة ثانية.

وطالب سمير زاهر باستكمال الإجراءات القانونية حيال البلاغ، رغم اعتذار شوبير، وطلبت النيابة العامة "سى دى" لحلقة برنامج "أحلى صباح مع شوبير"، التي أدلى فيها بالتصريحات نفسها على إذاعة الشباب والرياضة.

فسخ التعاقد مع OTV

وفى سياق متصل ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية " أن رجل الأعمال نجيب ساويرس مالك قنوات Otv قد أصدر قرارا بفسخ التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، والذي كان يقضي بقيام الأخير بتقديم ثلاثة برامج على القناة الفضائية منها برنامج يومي رياضي، وآخر رياضي أسبوعي، وثالث اجتماعي.

وجاء هذا القرار على خلفية الأزمة التي تسبب فيها شوبير بعدما أعلن أن لديه معلومات تتعلق بقيام اثنين من أعضاء مجلس اتحاد كرة القدم بتحريض الجماهير على الاعتداء على أتوبيس لاعبي المنتخب الجزائري في المباراة التي جمعت بين مصر والجزائر في نوفمبر الماضي. وتقدم اتحاد الكرة بعدها ببلاغ للنائب العام ضد شوبير، وقبلها أصدر أنس الفقي وزير الإعلام قرارا بمنع ظهور شوبير على التليفزيون أو الإذاعة ضيفا أو مذيعا أو محللا.

وقال عصام سلطان محامى أحمد شوبير لـ"العربية.نت "إنه ليس لدى علم بشأن فسخ التعاقد مع قناة otv بالنسبة لأحمد شوبير أو أنه ما زال مستمرا ".

وكاد شوبير أن يظهر على شاشة otv مذيعا ومقدما قبل أن تتسب تصريحاته هذه في الأزمة، التي أدت إلى منع ظهوره في التليفزيون المصري ثم فسخ تعاقده مع otv.