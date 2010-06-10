تقرير: تجديد الاعتقال الإداري لـ (7) أسرى

التضامن الدولي: تجديد الاعتقال الإداري لـ (7) أسرى الأسبوع الماضي

فلسطين اليوم- نابلس

أفاد محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية مددت خلال الأسبوع الماضي تمديد اعتقال (7) معتقلين إدارياً وذلك لمدد متفاوتة.

وأشار محامي التضامن إلى أن معظم هذه الأحكام والتمديدات تتم في اغلب الأحيان استنادا على ما يسمى بـ "الملف السري" الذي تعده المخابرات الإسرائيلية، وبذلك تكون الكلمة الأولى والأخيرة لجهاز المخابرات ويصبح دور المحامي والقاضي الإسرائيلي شكليا في اغلب الأحيان.

وذكر محامي التضامن المعتقلين الذين تم تمديد اعتقالهم، وهم: اشرف عيسى (6شهور) والمعتقل المريض المقيم في مستشفى الرملة زهير لباده (3شهور)، والأسير جهاد نشاطه (4شهور) والأسير وليد السيد (6 شهور) والمعتقل المحاضر في جامعة النجاح الوطنية د. محمد مصطفى صليبي (6شهور)، وجميعهم من مدينة نابلس.

أما في محافظة رام الله فقد تم تمديد أسيرين اثنين هما: محمد أمطير (4شهور) و محمد رباح عاصي (4شهور).