الضربات تتوالى..روسيا تستبعد "إسرائيل" من مشروع نقل الغاز عبر البحر الأسود

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين استثناء إسرائيل من مشروع 'التيار الازرق 2' الذي ينقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود.

وقال بوتين، على هامش القمة الثالثة للتفاعل وبناء الثقة في آسيا التي اختتمت أعمالها في اسطنبول الليلة الماضية، إن 'روسيا أدانت ما اقترفته إسرائيل في المياه الدولية'.

وبحث بوتين وأردوغان، مشروع إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا مع إمكانية مده إلى بلدان أخرى.

وكان من المفترض أن تصل كميات من الغاز الروسي عبر الخط المستقبلي المسمى 'التيار الأزرق 2' إلى إسرائيل أيضا.