المحكمة العسكرية بغزة تصدر حكما بالسجن مدة لعشر سنوات على المتهم "أبو هاني"

فلسطين اليوم-غزة

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة بجلستها يوم الخميس 3/6/2010 برئاسة القاضي رامي عاشور والقاضي خليل الغرابلي والقاضي عطا منصور على المتهم مصطفى محمد جبر أبو هاني مدني من سكان رفح موقوف بتاريخ 7/2/2009 وغير محكوم سابقا بالاتي أولا : تعديل مادة الاتهام لتصبح خلافا لنص المادة 153 من ق ع ف 1979 9 ثانيا : إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه بعد التعديل ثالثا : الحكم على المتهم بالحبس مدة عشر سنوات سندا لنص المادة المعدلة مع احتساب مدة التوقيف الفعلي للمتهم . حكما صدر وجاهيا وبالأغلبية وأفهم علنا وقابلا للاستئناف صدر بمدينة غزة بتاريخ 3/6/2010