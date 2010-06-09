الاحتلال يراوغ ويصدر قائمة عفو جديدة عن مطلوبي "فتح" بينهم "غنام"

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أرسلت لأجهزة امن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قوائم جديدة من عناصر شهداء الأقصى ممن "حظوا بالعفو الإسرائيلي"

وقالت الصحيفة أن قوائم العفو الجديدة لعناصر من الجناح المسلح لحركة فتح تأتي في إطار التخفيف من الضغط الدولي الذين يمارس على إسرائيل للتقدم في العلمية السلمية.

وأفادت الصحيفة أن قائمة "العفو الإسرائيلية" تضمن 73 مطلوبا من حركة فتح, وان 13 منهم تم منحهم عفو كامل من الجهات الأمنية الإسرائيلية, أما 60 الآخرين فكانت درجات العفو متفاوتة.

وأضافت الصحيفة أن من بين الذين شملهم العفو كامل غنام احد القيادات البارزة لكتائب شهداء الأقصى , و كان احد كبار المطلوبين الذي اختفوا داخل المقاطعة أيام الرئيس ياسر عرفات

وأشارت الصحيفة أن هذه القوائم الجديدة يأتي في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين إسرائيل والسلطة عام 2007, والذي بموجبه تقوم إسرائيل بنقل قوائم من مطلوبي فتح المعفو عنهم للسلطة الفلسطينية كل عدة شهور. وان هذه الإجراءات تأتي في إطار الدعم الإسرائيلي لرئيس محمود عباس وضمن سياسة حسن النوايا الإسرائيلية تجاهه حسب الصحيفة الإسرائيلية.

ونص الاتفاق –حسب يديعوت- على أن يمتنع الذين تشملهم قوائم العفو الإسرائيلية عن القيام بأي عمل ضد الاحتلال وان يقوموا بتسليم سلاحهم.

وذكرت الصحيفة أن من بين المطلوبين المشهورين الذي تمتعوا بعفو إسرائيلي مطلق كان زكريا الزبيدي القائد السابق لشهداء الأقصى في الضفة الغربية.