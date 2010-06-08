حماس: تصريحات بايدن تهديدا مبطنا للعرب

فلسطين اليوم – غزة

عبرت حركة حماس اليوم الثلاثاء عن أسفها لتصريحات جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي حول الحاجة إلى وسائل جديدة للتعامل مع الوضع في قطاع غزة، معتبرة أنها تحمل في طياتها تهديدا مبطنا للعرب.

وقال صلاح البردويل القيادي في حركة حماس ان مثل هذا التصريح الملغوم في باطنه، رسالة تحمل تهديدا مبطنا للعرب عامة والشعب الفلسطيني خاصة من استمرار مثل هذا الوضع الذي فيه تحد وندية للكيان الصهيوني.

وفي بيان وزع على الصحفيين بعد محادثاته مع الرئيس حسني مبارك أمس الاثنين في شرم الشيخ ، قال بايدن إن "الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع مصر وشركائها الآخرين، بشأن وسائل جديدة للتعامل مع الوضع الإنساني والاقتصادي والأمني والسياسي في غزة، من دون أن يوضح ما هي طبيعة هذه الوسائل الجديدة.

ورأى البردويل أن تصريحات صحفية بايدن رسالة تفيد بأنه على الشعب الفلسطيني أن يركع لفرض تسوية تعطي الكيان الصهيوني الحق في كل شيء من الأرض والأمن والسلام ولا تعطي العرب في المقابل سوى الفتات.

وعبر البردويل عن أسفه لأن تصريحات بايدن صدرت من داخل أكبر دولة عربية (مصر) في إشارة إلى أن الأمة العربية في قبضة المشروع الأمريكي وأن أمريكا هي التي تتحكم بمصير المنطقة برمتها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى رافضا الاعتراف بمن سلب أرضه ومقدساته، فلا التهديدات الأمريكية تخيفنا ولا الوعود الغامضة تغرينا, وتابع، نحن نريد كلاما واضحا بإدانة الكيان الصهيوني وإيقافه عند حده وإعادة حقوقنا.