آخر الاختراعات..أول سجادة الكترونية حاسبة للركعات

فلسطين اليوم – وكالات

قالت صحيفة الصباح التونسية في عدد الثلاثاء أن تونسيا اخترع أول سجادة حاسبة للركعات تعمل بإشارات ضوئية وهو قد يثير جدلا واسعا في أوساط رجال الدين في تونس وخارجها.

وترسل السجادة الرقمية التي اخترعها التونسي حمادي الأبيض إشارات ضوئية عند الركوع والسجود.

وقال مخترع هذه السجادة الأولى من نوعها مفسرا فكرته "يحدث أن يتشكك المصلي في عدد الركعات التي أداها وهل سجد سجدة واحدة أو سجدتين في إحدى الركعات.. المصلي في حاجة إلى برد اليقين إزاء هذه الشكوك وصوارف الذهن التي لا تنفك عن أحداث البلبلة بإمعان".

وينتظر أن تثير هذه السجادة جدلا واسعا في أوساط علماء المسلمين حول جواز استعمالها من عدمه لإرسالها إشارات وأصوات ضوئية قد تشغل بال المصلي.

لكن عثمان بطيخ مفتي تونس قال "لا مانع شرعا من استعمال السجادة الحاسبة لعدد الركعات للصلاة وهي لا تشغل المصلي في صلاته بل هي تعينه على ضبط عدد السجدات والركعات بالإشارات الضوئية التي تسجلها عند الركوع والسجود".