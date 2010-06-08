بايدن بعد مباحثات مع مبارك: الوضع القائم لن يدوم

فلسطين اليوم : وكالات

أعرب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أصدره مكتبه بعد اجتماعه الرئيس المصري حسني مبارك بالأمس،عن أمله في إحراز تقدم على صعيد محادثات التقارب بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين لإقرار "حل الدولتين".

وعقب اللقاء قال بيان صدر عن نائب الرئيس الأميركي:" إن مصر والولايات المتحدة شريكان في الرغبة في إقرار ما أسماه "السلام" في الشرق الأوسط، واليوم (أمس) أعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى "سلام" شامل في المنطقة"، على حد تعبيره.

وأضاف بايدن قائلا: "الوضع القائم لن يدوم من وجهة نظر جميع الأطراف ومن المهم للغاية إحراز تقدم على صعيد محادثات التقارب بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين لكي تتمكن الأطراف المشاركة من الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بأسرع وقت ممكن بحيث تتوصل هذه المفاوضات إلى إقرار "حل الدولتين" وقيام دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن".

وأشار بايدن إلى أن الجانب الأميركي يجري مشاورات وثيقة مع مصر وشركاء آخرين حول إيجاد سبل جديدة لتناول الجوانب الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية للوضع في غزة.