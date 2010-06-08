قلق في "تل أبيب" على العلاقات الإستراتيجية السرية مع أنقرة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أعربت مصادر سياسية وعسكرية صهيونية عن قلقها من أن يصيب التدهور في العلاقات السياسية بين "تل أبيب" وأنقرة، العلاقات الإستراتيجية السرية القائمة بينهما، وفي مركزها وقف تدريبات طائرات ما يسمى "سلاح الجو" الصهيوني في سماء تركيا وإغلاق القاعدة التي يقيمها جهاز "الموساد" شرق الأراضي التركية للتجسس على إيران.

وقالت هذه المصادر:" إن تركيا لم تكسر بعد كل القوالب في العلاقات بين البلدين. وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة على تغيير سياسة الحكومة التركية تجاه "إسرائيل"، والهجوم الشديد الذي يوجهه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان للسياسة "الإسرائيلية" منذ الحرب العدوانية على غزة، فإنها أبقت التعاون العسكري بغالبيته الساحقة مستمرا، وخصوصا في المجال الأمني والتنسيق حول ما يسمى "مكافحة الإرهاب".

وفي مقابل العسكريين الذين يؤيدون الرد باعتدال والحفاظ على هذه العلاقات الإستراتيجية، يلاحظ أن وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان، وقادة اليمين المتطرف يطالبون بالرد الحازم الصارم على تركيا وفضح دورها التاريخي في التعاون مع كيان الاحتلال.

ويقول ليبرمان إن تركيا، بقيادتها السياسية الحالية، تريد أن تعيد الإمبراطورية العثمانية على الدول العربية والإسلامية ولكنها تفعل ذلك على حساب العلاقات مع "إسرائيل".