حماس توافق على رقابة أوروبية على معبر رفح وميناء غزة

فلسطين اليوم: غزة

أعلنت حركة حماس قبولها بطرح أوروبي يقضي بعودة بعثة المراقبة الأوروبية للعمل في معبر رفح، إلى جانب نشر قوة بحرية لمراقبة حركة السفن القادمة للقطاع، بهدف فتح ممر مائي بين غزة والعالم.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح لصحيفة (القدس العربي) اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء، إن حركته على استعداد لدراسة فكرة نشر بعثة مراقبة على بحر غزة، بهدف إعادة افتتاح الميناء أمام دخول البضائع والسلع للسكان المحاصرين.

وأكد برهوم أن حماس لا تمانع بوجود هذه القوة الدولية "شرط ألا يكون هناك أي تدخل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عملها، ودون أن ينتقص هذا الأمر من السيادة الفلسطينية على المياه الفلسطينية". وشدد المتحدث باسم حماس على حق الشعب الفلسطيني في إقامة ميناء بحري خاص بهم بعيدا عن أي تدخل إسرائيلي.

وكان ميجيل أنخيل موراتينوس، وزير الخارجية الإسباني، قال إنه سيقترح خطة باسم الاتحاد الأوروبي، بهدف رفع الحصار عن قطاع غزة، تتضمن إرسال بعثة مراقبة أوروبية للمعابر مع قطاع غزة ومصر، ونشر قوة بحرية أوروبية لمراقبة شواطئ غزة بما يتيح إعادة فتح ميناء غزة.

وأعلن برهوم أن حركة حماس لا تمانع من وجود بعثة من المراقبين الأوربيين على معبر رفح، وقال "لا مشكلة لدى حماس بأن تكون هناك بعثة رقابة دولية على المعبر"، لكنه اشترط أيضا عدم وجود أي تدخل إسرائيلي، وأن يبقي المعبر فلسطينيا مصريا.