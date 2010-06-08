" يهودية " تشهر إسلامها تأثراً بالشيخ رائد صلاح

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت الناشطة طالي فاحيما (يهودية من أصل مغربي) أمس الاثنين، إسلامها في مدينة أم الفحم، وذلك بعد انتظارها الطويل في رحلة اقتناعها النهائية بالأمر.

وقد أصرت السيدة طالي على إعلان إسلامها في أم الفحم لأنها أرادت أن تبين أن سبب إسلامها هو معرفتها لفضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني.

وقالت: "عندما رأيت الشيخ رائد صلاح لأول مرة شعرت بشيء هزني من الداخل رغم أن هذا الرجل لم يكلمني كلمة واحدة ولكن قسمات وجهه وتواضعه وكل شيء فيه كان يناديني إلى الإسلام."

وقد حضر إعلان إسلامها في مسجد الملسا في أم الفحم، كل من الشيخ الدكتور رائد فتحي والشيخ يوسف الباز وإمام مسجد الملساء الشيخ توفيق يوسف والشيخ مصطفى رضا.

وبعد أن قام الشيخ رائد فتحي بتبيين أصول الإسلام للسيدة طالي فاحيما قامت بزيارة لفضيلة الشيخ رائد صلاح لتزف له بشرى إسلامها شاكرة إياه وهي تلهج بحمد الله تعالى الذي يسر لها أن تتعرف إليه ليسوق لها أعظم هدية عرفتها البشرية بأسرها، وألا وهي الإسلام الحنيف.