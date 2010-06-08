الكنيست يرفض ثلاث مذكرات لحجب الثقة عن نتنياهو

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

رَفَض الكنيست الإسرائيلي ثلاث مذكرات لحجب الثقة قدمتها المعارضة ضد حكومة بنيامين نتنياهو لتجنب العزلة الدوليّة إثر اعتداء قراصنة صهاينة على سفن أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقدّم المذكرة الأولى حزب كاديما الوسطي المعارض فجاءت نتيجة التصويت 59 صوتًا رفضوا حجب الثقة في حين حجبها 25.

أما المذكرتان الأخريان واللتان قدمتهما الأحزاب العربية مع حزب حداش فرفضتا بـ 81 صوتًا مقابل ثمانية أصوات.

وخلال المناقشات اتهمت زعيمة حزب كاديما ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني الحكومة بالتهرب من مسئولياتها بالنسبة للهجوم على السفن، والذي أدى إلى انتقاد واستياء دوليَّيْن.

وأخذت ليفني على الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية المتطرفة بالتسبب في عزل إسرائيل دوليًّا، وقالت: "إن الكلام عن حملة علاقات عامة لا يمكن أن يحلَّ مكان دبلوماسية فعلية غائبة".

وأوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أوردت أن زعيمة حزب كاديما المعارض اتهمت الحكومة بتدمير موقف إسرائيل في العالم، وأمنها في الشرق الأوسط، وقدمت ليفني الاقتراح بنفسها تحت عنوان "محاولة تهرب المسئولين الحكوميين من المسئولية والنقد المباشر تجاه ما ارتكبه جنود الجيش الإسرائيلي بحق أسطول مساعدات غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفني أوضحت أن إسرائيل تواجه أكثر الأوقات صعوبة في تاريخها، وأن هذه الحالة ليست عابرة بل ستستمر، مما يعني أن إسرائيل باتت معزولة تمامًا عن العالم.