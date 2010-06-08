الأسرى للدراسات : أطفال فلسطينيون يستهدفون في السجون

فلسطين اليوم- غزة

أكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون تستهدف الأسرى الأطفال في داخل السجون على أكثر من صعيد.

وأضاف المركز أن هنالك ما يقارب من 380 طفل فى سجن الدامون وغيره يتعرضون لانتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسئولين والمؤسسات ووزارة الأسرى والمحررين والمنظمات الحقوقية حيث أن دولة الاحتلال المتمثلة بإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما هو الحال فى السجون.

وبين المركز، أن إدارة السجون تعتدي على الأسرى الأطفال بالضرب ، وتهددهم نفسيا ، كما ويعانى الأطفال من اكتظاظ في الغرف وعد الاهتمام بهم فى التعليم وتوفير أدواته ومعلميه، كما ويتم احتجاز الأطفال مع أسرى جنائيين .

وحذر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات من الجهات المعنية والحقوقية للتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الأطفال والعمل على الإفراج عنهم وعلى الأقل تحسين شروط حياتهم ، وناشد حمدونة المؤسسات الإنسانية والمنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام بتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية والحساسة .