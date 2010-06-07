توزيع مساعدات إماراتية على أسر مقدسية محتاجة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

وزعت اللجنة الرئاسية للإشراف على المساعدات بمكتب الرئاسة، اليوم، مساعدات غذائية على المئات من الأسر المحتاجة في مدينة القدس، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر بدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات في المدينة المقدسة .

وقال رئيس اللجنة الرئاسية للإشراف على المساعدات الدكتور محمود الهباش إن هذه المساعدات الإماراتية تأتي في إطار الدعم المستمر المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم صمود المواطنين الفلسطينيين في جميع الأرض الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس.

وأكد أن السلطة الوطنية تولي أهمية كبيرة لدعم صمود المواطنين والتخفيف عنهم اقتصاديا وبالذات بمدينة القدس في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على كافة الأرض الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وقطاع غزة.

وتوجه الدكتور الهباش بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وللشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ولإدارة هيئة الهلال الأحمر على ما يقدمونه من دعم ومسانده للشعب الفلسطيني.