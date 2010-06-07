وزير الخارجية السويدي: سياسة « إسرائيل » غبية ويجب رفع الحصار عن غزة فورا

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

دعا وزير الخارجية السويدي كارلك بلدت "إسرائيل" لرفع الحصار عن قطاع غزة فورا-وذلك وفقا لما نقلته عنه إذاعة الاحتلال العامة.

وقال الوزير السويدي، إن سياسة "إسرائيل" سياسة غبية وذلك خلال نقاش في البرلمان السويدي حول عملية اقتحام سفينة مرمرة، مضيفا بأننا لن نقبل بسياسة إسرائيل، فتلك السياسة غير مقبولة وغير مجدية وتظلم الأبرياء.

من جانب آخر، نفي الوزير السويدي أن تكون بلاده تنوي سحب المحلق العسكري السويدي من إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

ومن الجدير بالذكر أن عمال الموانئ السويدية قرروا عدم تفريغ أو شحن السفن الإسرائيلية التي تصل الموانئ السويدية لمدة أسبوع احتجاجا على مذبحة مرمرة.