د. الهندي مخاطباً العرب: لا تنفضوا أيديكم من دعم فلسطين بحجة الانقسام

فلسطين اليوم-غزة

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، بالبرلمان الكويتي الذي رفع توصية لحكومة الكويت بالانسحاب من "المبادرة العربية"، ودعا البرلمانات العربية لاتخاذ مواقف مماثلة ضد الكيان الصهيوني، كردٍ على عدوانه وجرائمه بحق أسطول "الحرية" وحصار غزة وتهويد القدس.

وقال الدكتور الهندي في كلمة له خلال لقائه وفد من البرلمانيين العرب في غزة،:" إن مقابلة العدوان الصهيوني وسياسات العربدة والقرصنة بأحاديث عن مبادرات ومفاوضات ولقاءات يمثل إهانة للعرب، ولا بد من تحرك عربي على كل المستويات لوقف هذا الكم المتواصل من الإهانات لشعوبنا".

وأضاف: " البرلمانيون الذين انتخبتهم الشعوب لا بد أن يتحسسوا نبض الشارع، وأن يلبوا طموحات الشعوب التواقة إلى العزة والكرامة ...".

وتحدث عضو المكتب السياسي للجهاد عن كسر الحصار الظالم على غزة، قائلاً:" ليس مقبولاً أن ننتظر مبادرات أمريكية وأوروبية في هذا الإطار، لا بد من تحرك عربي لاغتنام اللحظة"، مشيراً إلى أن ما تردد عن مبادرات وخطط أمريكية وغربية يحمل في ثناياه مخاطر ومحاذير كبيرة يجب التنبه إليها.

وقال في السياق: "إن ترك المجال لأوروبا وأمريكا يفرضان الرؤى والحلول هو أمر مرفوض"، مطالباً بدور عربي وبتحرك فاعل لكسر الحصار يلتزم بكون الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني".

ووجَّه د. الهندي رسالة إلى الشعوب العربية عبر برلمانييهم قائلاً: "رسالتنا إليكم ألا تقلقوا على فلسطين وعلى أهلها، فلسطين بخير طالما أن المقاومة بخير"، مضيفاً: " أن المطلوب منكم هو أن تحموا المقاومة، وأن تحفظوها، وألا تسمحوا بتمرير أي مبادرات أو خطط تمس بها".

وتابع يقول: "لا بد من ضغط برلماني وشعبي عربي يهدف إلى خلق جهد رسمي لكسر الحصار"، محذراً العرب من غسل أيديهم من القضية الفلسطينية بحجة عدم إنهاء الانقسام".