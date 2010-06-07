أكثر من 8 آلاف إيراني أعلنوا استعدادهم للحضور الى غزة

فلسطين اليوم – وكالات

اعلنت جمعية الهلال الاحمر الايراني الاثنين ان اكثر من 8000 متطوع اعلنوا الان استعدادهم للمشاركة في النشاطات الانسانية والاغاثية لاهالي غزة المحاصرين في فلسطين المحتلة.

وافادت العلاقات العامة لجمعية الهلال الاحمر الايراني في بيان، ان الاقبال الواسع للمواطنين من اجل المشاركة الطوعية في النشاطات الانسانية والاغاثية في مدينة غزة، ادى الى تمديد موعد تسجيل الاسماء لمدة اسبوعين.

واوضحت الجمعية: ان اكثر من 8000 من المواطنين قدموا رسميا طلباتهم لحد الان من خلال مراجعتهم لمراكز الهلال الاحمر وملء استمارات التسجيل.

وهناك حضور ملفت للنساء من بين المتطوعين المسجلين اسماؤهم لحد الان.

يذكر ان الهلال الاحمر الايراني بدأ تسجيل اسماء المواطنين الايرانيين الراغبين بالمشاركة في الفعاليات الانسانية والاغاثية لاهالي غزة عقب الاعتداء الاسرائيلي الدامي على اسطول الحرية المحمل بمساعدات انسانية الى غزة كي يقوم بايفاد المواطنين الذين تتوفر لديهم الشروط، الى غزة