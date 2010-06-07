الكنيست الصهيوني يقرر تجريد النائبة الزعبي من 3 امتيازات نيابية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قررت لجنة الكنيست في ختام جلسة عاصفة وصاخبة قبل قليل توصية الكنيست بكامل هيئتها بتجريد النائبة حنين زعبي من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي من 3 امتيازات من بين الامتيازات البرلمانية التي تستحقها بحكم قانون الحصانة النيابية وذلك كإجراء عقابي على مشاركتها في رحلة قافلة اسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة قبل أسبوع.

وتم اتخاذ القرار بأغلبية 7 أعضاء ومعارضة عضو واحد في اللجنة علما بان النواب العرب - بمن فيهم حنين الزعبي قاطعوا هذه الجلسة.

وهذه الامتيازات الثلاث هي: سحب جواز السفر الدبلوماسي من النائبة الزعبي وعدم تغطية الكنيست النفقات المترتبة على أي عملية قضائية تجرى بحقها وحرمان النائبة زعبي من حق حرية التنقل إلى خارج البلاد بل إلزامها من الآن فصاعدا بالحصول مسبقا على تصريح خروج إلى دول هناك إشكالات بالنسبة إليها.

ولن يسري مفعول هذه العقوبات البرلمانية إلا حال موافقة الكنيست بكامل هيئتها عليها.