زعيم أفغاني:"سوف نحرر فلسطين إذا سُمح لنا"

فلسطين اليوم- وكالات

دان زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار الهجوم الإسرائيلي الوحشي على "أسطول الحرية" لكسر قطاع غزة ، مؤكداً أنه لو سُمح للشباب الأفغاني محاربة إسرائيل لتمكنوا من تحرير فلسطين.

وقال حكمتيار رئيس الوزراء الأفغاني الأسبق:"إن العالم شهد عملاً بربرياً من إسرائيل التي تدعمها الولايات المتحدة ضد أسطول الحرية المحمل بمواد إغاثة للشعب الفلسطيني القابع تحت الحصار منذ أربع سنوات".

وأضاف "إذا تم السماح للشعب الأفغاني بمحاربة الإسرائيليين سوف تتحرر فلسطين وكذلك المنطقة من القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة".

وتابع في تصريحاته لجريدة "ذي نيوز" الباكستانية:"إن الشباب المسلم يريد مساعدة الفلسطيني لتحريرهم من الاحتلال لكن الحكام المفروضين من الغرب يقفوا أمام هذه الرغبة".

وأطيح بحكمتيار من سدة الحكم بعد تولي طالبان السلطة في البلاد التي مزقتها الحرب، ليعود للظهور والحركة مرة ثانية بعد إطاحة الغزو الأمريكي بطالبان أواخر 2001 .